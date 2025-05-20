Воробьёв обошёл Н'Дойе по голам в первом сезоне за «Локомотив», больше мячей лишь у троих

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, оформив дубль в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, довёл количество забитых в сезоне голов до 11. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, российский нападающий опередил по забитым мячам в дебютном сезоне за красно-зелёных сенегальца Даме Н'Дойе и вышел на четвёртое место по данному показателю в XXI веке.

Дмитрий Воробьёв перебрался в «Локомотив» из «Оренбурга» в июле 2024 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2,5 млн. Напомним, лидером по количеству голов за железнодорожников в своём первом сезоне в клубе является экс-игрок сборной России Дмитрий Сычёв, отличившийся 15 раз в сезоне-2004.

Лидеры по количеству голов за «Локомотив» в дебютном сезоне в XXI веке:

1. Дмитрий Сычёв — 2004 — 15 голов;

2-3. Джеймс Обиора — 2001 — 14 голов;

2-3. Александр Алиев* — 2010 — 14 голов;

4. Дмитрий Воробьёв — 2024/2025 — 11 голов;

5. Даме Н'Дойе — 2012/2013 — 10 голов.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.