Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воробьёв обошёл Н'Дойе по голам в первом сезоне за «Локомотив», больше мячей лишь у троих

Воробьёв обошёл Н'Дойе по голам в первом сезоне за «Локомотив», больше мячей лишь у троих
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, оформив дубль в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, довёл количество забитых в сезоне голов до 11. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, российский нападающий опередил по забитым мячам в дебютном сезоне за красно-зелёных сенегальца Даме Н'Дойе и вышел на четвёртое место по данному показателю в XXI веке.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

Дмитрий Воробьёв перебрался в «Локомотив» из «Оренбурга» в июле 2024 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2,5 млн. Напомним, лидером по количеству голов за железнодорожников в своём первом сезоне в клубе является экс-игрок сборной России Дмитрий Сычёв, отличившийся 15 раз в сезоне-2004.

Лидеры по количеству голов за «Локомотив» в дебютном сезоне в XXI веке:

1. Дмитрий Сычёв — 2004 — 15 голов;
2-3. Джеймс Обиора — 2001 — 14 голов;
2-3. Александр Алиев* — 2010 — 14 голов;
4. Дмитрий Воробьёв — 2024/2025 — 11 голов;
5. Даме Н'Дойе — 2012/2013 — 10 голов.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Материалы по теме
Последнее дерби Москвы в сезоне — огонь! ЦСКА камбэкнул с «Локо» с красотой Кисляка. Видео
Последнее дерби Москвы в сезоне — огонь! ЦСКА камбэкнул с «Локо» с красотой Кисляка. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android