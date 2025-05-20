В «Ювентусе» ответили на вопрос о будущем Тудора

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли дал комментарий касательно сотрудничества с главным тренером команды Игором Тудором.

«Будещее Игора Тудора? Скажем так, он оказал заметное влияние [на команду]. У него всё очень хорошо получается.

Тудор будет с нами на клубном чемпионате мира, а дальше посмотрим», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Тудор возглавляет «бьянконери» с марта 2025 года, за тур до конца сезона команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, в активе коллектива 67 очков.

На клубном чемпионате мира «Ювентус» сыграет в группе G с «Аль-Айном» из ОАЭ, английским «Манчестер Сити» и «Видадом» из Марокко.