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«Танцевал в розовой шубе». Экс-супруга Погребняка — об учёбе с Дзюбой в одной школе

«Танцевал в розовой шубе». Экс-супруга Погребняка — об учёбе с Дзюбой в одной школе
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Мария Погребняк, блогер и бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Погребняка, рассказала, как училась в одной школе с бывшим мужем, бывшим полузащитником национальной команды Дмитрием Тарасовым и нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— С тобой в одной школе учились Павел Погребняк, Дима Тарасов, Артём Дзюба. И Дзюба даже в твоей шубе танцевал.
— Да-да, танцевал в розовой шубе. Это была школа олимпийского резерва, её уже расформировали.

— Почему он танцевал в твоей розовой шубе?
— У нас была постановка. Мы с ним там играли, я вроде бы была Бабой-ягой. И вот он так блестяще вжился в свою роль. Он вообще очень весёлый, отзывчивый. По сей день я могу всегда написать Артёму, и он ответит, — сказала Погребняк в шоу «Сплетница» с Кариной Нигай.

Напомним, Павел и Мария поженились в 2014 году, спустя девять лет пара развелась.

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