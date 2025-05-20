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Юрген Клопп согласился возглавить «Рому» — La Stampa

Юрген Клопп согласился возглавить «Рому» — La Stampa
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение возглавить «Рому», сообщает La Stampa. По данным источника, специалист принял предложение «Ромы» 18 мая.

«Рома» за тур до конца сезона под руководством Клаудио Раньери занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. По окончании сезона Раньери покинет пост главного тренера итальянского клуба.

Последним клубом Клоппа в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull.

Напомним, вместе с «Ливерпулем» Юрген Клопп взял АПЛ и Лигу чемпионов.

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