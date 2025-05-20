Воробьёв стал вторым игроком «Локомотива», оформившим дубль в игре с ЦСКА в РПЛ в XXI веке

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, оформив дубль в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2), стал вторым игроком железнодорожников в XXI веке, которому удалось забить два мяча в матче с армейцами. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, первым футболистом «Локомотива», который смог оформить дубль в ворота ЦСКА, был атакующий полузащитник Алексей Миранчук. Ему удалось это сделать в матче 2020 года. Оба мяча были забиты с пенальти. Та встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.

Напомним, по итогам 29 туров железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА после аналогичного количества встреч располагается на третьей строчке.