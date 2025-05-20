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Воробьёв стал вторым игроком «Локомотива», оформившим дубль в игре с ЦСКА в РПЛ в XXI веке

Воробьёв стал вторым игроком «Локомотива», оформившим дубль в игре с ЦСКА в РПЛ в XXI веке
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Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, оформив дубль в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2), стал вторым игроком железнодорожников в XXI веке, которому удалось забить два мяча в матче с армейцами. Об этом сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

По информации источника, первым футболистом «Локомотива», который смог оформить дубль в ворота ЦСКА, был атакующий полузащитник Алексей Миранчук. Ему удалось это сделать в матче 2020 года. Оба мяча были забиты с пенальти. Та встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.

Напомним, по итогам 29 туров железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА после аналогичного количества встреч располагается на третьей строчке.

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