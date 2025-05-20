В «Локомотиве» отреагировали на заявление Тикнизяна, что он стал изгоем в клубе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на эмоциональное высказывание защитника клуба Наира Тикнизяна после ничьей команды в дерби с ЦСКА (2:2) в 29-м туре чемпионата России.

«У нас ещё ничего не закончилось», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После матча футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива».

Тикнизян попал в заявку железнодорожников на встречу с ЦСКА, но всю игру провёл на скамье запасных. Единственный раз в 2025 году футболист сборной Армении отыграл 90 минут в матче РПЛ 7 марта во встрече 20-го тура с «Ахматом» (1:1).