«Болельщиков жалко, настрадались». Юран — об игре «Спартака» после зимней паузы

Известный российский тренер Сергей Юран высказался о результатах московского «Спартака» после зимней паузы.

— Зимой «Спартак» называли одним из главных претендентов на золото. Могли себе представить, что будет такой провал?

— Предполагал, что что-то такое может произойти. Была такая опасность. Всё-таки зимняя пауза, которая длится около трёх месяцев, — это непросто. И ты должен готовить команду не к новому сезону, а к продолжению стартовавшего первенства. Здесь нужен опыт. Приведу слова известного в прошлом немецкого футболиста Бернда Шустера. Будучи наставником донецкого «Шахтёра», он как-то высказался про зимний перерыв следующим образом: «Я не знаю, что делать». Одно дело, когда ты готовишь команду на целый сезон, но совсем другое — когда впереди 10-12 решающих матчей после простоя.

Весной мы видим совсем другой «Спартак». При этом зимой Станкович говорил: «Дайте мне новых футболистов, и я стану чемпионом». Но что мы видим? Мне болельщиков жалко, настрадались они. Многие люди звонят, общаемся с ними. Все говорят: «Ладно чемпионат, мы досрочно потеряли все шансы, но могли хотя бы в финал Кубка выйти». Я сам очень расстроен, — приводит слова Юрана RG.ru.

Напомним, по итогам 29 игр красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ,