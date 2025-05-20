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Аршавин назвал сильную сторону ЦСКА после матча с «Локомотивом»

Аршавин назвал сильную сторону ЦСКА после матча с «Локомотивом»
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Экс-капитан сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин прокомментировал матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«ЦСКА играл в свой футбол. Неудачно для них сложилось начало матча, «Локо» забил все свои моменты по сути. Чем силен этот ЦСКА — после замен игра не проваливается, а добавляется агрессия и скорость. И все команды, как мы видим, этого не выдерживают», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 29 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» же после аналогичного количества встреч расположился на шестой строчке.

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