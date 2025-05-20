Кисляк, Воробьёв и Мангаш — в сборной 29-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 29-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Химок» и «Рубина». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Лукас Оласа («Краснодар»), Роберто Фернандес («Динамо» Москва), Нино («Зенит»).

Полузащитники: Келлвен (ЦСКА), Матвей Кисляк (ЦСКА), Бителло («Динамо» Москва), Рикарду Мангаш («Спартак»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Александр Руденко («Химки»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).