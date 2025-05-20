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Президент «Барселоны» высказался о возможности подписания Эрлинга Холанда

Президент «Барселоны» высказался о возможности подписания Эрлинга Холанда
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможности подписания нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«В жизни нет ничего невозможного, но я не думаю, что это то, о чем мы думаем прямо сейчас. Такое подписание… Он также только что продлил контракт с «Манчестер Сити». Нико Уильямс? Он был одним из кандидатов в прошлом сезоне, но мы остановились на Олмо, и в сейчас рассматриваются другие варианты», — приводит слова Лапорты Football Espana.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть амбициозный план – подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2026 года.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2034 года.

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