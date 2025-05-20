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Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА после матча с «Локомотивом»

Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА после матча с «Локомотивом»
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после матча 29-го тура РПЛ своей команды с московским «Локомотивом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

Фото: Соцсети Акинфеева

Фото: Соцсети Акинфеева

«Даже столько лет спустя «Черкизово» остается стадионом, с которым связаны прекрасные воспоминания нашего похода за Кубком УЕФА в 2005-м году. Здесь мы обыгрывали «Осер» и «Парму», здесь мы прокладывали путь к финалу.
Именно этому и посвятили сегодня капитанскую повязку.

И традиционное спасибо болельщикам за поддержку», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам 29 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» же после аналогичного количества встреч расположился на шестой строчке.

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