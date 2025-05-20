Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА после матча с «Локомотивом»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после матча 29-го тура РПЛ своей команды с московским «Локомотивом» (2:2).

Фото: Соцсети Акинфеева

Фото: Соцсети Акинфеева

«Даже столько лет спустя «Черкизово» остается стадионом, с которым связаны прекрасные воспоминания нашего похода за Кубком УЕФА в 2005-м году. Здесь мы обыгрывали «Осер» и «Парму», здесь мы прокладывали путь к финалу.

Именно этому и посвятили сегодня капитанскую повязку.

И традиционное спасибо болельщикам за поддержку», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам 29 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» же после аналогичного количества встреч расположился на шестой строчке.