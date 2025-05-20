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Аршавин рассказал о своих планах на будущее, упомянув Александра Мостового

Аршавин рассказал о своих планах на будущее, упомянув Александра Мостового
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Экс-капитан сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, хочет ли он стать тренером и провёл аналогию с бывшим российским футболистом Александром Мостовым.

— Есть вероятность, что вы возглавите топ‑клуб РПЛ в ближайшие годы?
— Нет. Конечно, нет.

— Никогда не будете тренером?
— Не знаю. Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу тренировать (смеётся), — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Аршавин завершил футбольную карьеру в январе 2019 года. Последним клубом игрока был казахстанский «Кайрат». Всего в РПЛ Аршавин принял участие в 291 матче, где отличился 57 голами 90 результативными передачами.

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