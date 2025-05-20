Подшибякина переживала за Батракова, Кисляк бурно праздновал супергол. Яркие фото с дерби

19 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве прошёл заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» и ПФК ЦСКА. Столичное дерби завершилось результативной ничьей — 2:2.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В первом тайме дубль оформил форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. Сразу после перерыва нападающий армейцев Сауль Гуарирапа ударом головой сократил отставание своей команды. А на 80-й минуте игры полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной.