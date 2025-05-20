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Николич рассказал о разговоре с игроками ЦСКА в перерыве матча с «Локомотивом»

Николич рассказал о разговоре с игроками ЦСКА в перерыве матча с «Локомотивом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о разговоре с футболистами клуба в перерыве матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2). После первого тайма «армейцы» проигрывали со счётом 0:2. Во втором тайме ЦСКА забил два гола и избежал поражения.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«У нас боевой характер у многих ребят. Мы сказали другу другу, что всё возможно, что надо играть. И команда, выйдя на поле, это делала. Ранний гол, атаки — мне понравилось, как отреагировала команда после перерыва. Но результатом недоволен, это надо понимать четко, потому что надо побеждать всегда», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 56 очков. В заключительном туре команда сыграет с «Пари НН».

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