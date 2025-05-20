Николич рассказал о разговоре с игроками ЦСКА в перерыве матча с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о разговоре с футболистами клуба в перерыве матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2). После первого тайма «армейцы» проигрывали со счётом 0:2. Во втором тайме ЦСКА забил два гола и избежал поражения.

«У нас боевой характер у многих ребят. Мы сказали другу другу, что всё возможно, что надо играть. И команда, выйдя на поле, это делала. Ранний гол, атаки — мне понравилось, как отреагировала команда после перерыва. Но результатом недоволен, это надо понимать четко, потому что надо побеждать всегда», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 56 очков. В заключительном туре команда сыграет с «Пари НН».