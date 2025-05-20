«За результат всегда отвечает тренер». Юран — о Станковиче и выступлении «Спартака» в РПЛ

Известный российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос о вине главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в результатах московской команды после зимней паузы.

— Станкович ранее не сталкивался с такой паузой между кругами в чемпионате. Выходит, его вина в провале «Спартака» если и есть, то минимальна?

— Нет. Безусловно, его вина есть. За результат всегда отвечает тренер. Что касается паузы и её влияния, то ладно бы, если речь шла о начинающем тренере. Но когда тебя приглашает топ-клуб, то ты не можешь списывать свои неудачи на какие-то иные факторы. Понимаю, если бы пришёл человек в команду Первой лиги, где нет глобальных задач… Но тут «Спартак». Речь о клубе, в котором испокон веков, со Старостиных, есть только одна цель — выиграть всё, — приводит слова Юрана RG.ru.

Напомним, по итогам 29 игр красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.