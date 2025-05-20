Моуринью – «Галатасараю»: то, как вы празднуете чемпионство, показывает ваше лицо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о «Галатасарае» после их матча 36-го тура чемпионата Турции с «Кайсериспором» (3:0). «Галатасарай» в этой встрече досрочно стал чемпионом лиги.

«То, как вы празднуете чемпионство, показывает ваше человеческое лицо. Болельщики — это одно, но то, что делает клуб, — говорит о нём. Сегодняшние празднования чемпионства стали отражением всей истории сезона. То, что при счёте 2:0 они позволили вратарю пробить пенальти, — прекрасная демонстрация того, на каком уровне они находятся с точки зрения человечности», — приводит слова Моуринью Hurriyet.

Третий гол за «Галатасарай» забил голкипер клуба Фернандо Муслера, реализовав пенальти. Муслера выступает за клуб с 2011 года и покинет команду по окончании сезона.