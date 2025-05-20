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Моуринью – «Галатасараю»: то, как вы празднуете чемпионство, показывает ваше лицо

Моуринью – «Галатасараю»: то, как вы празднуете чемпионство, показывает ваше лицо
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о «Галатасарае» после их матча 36-го тура чемпионата Турции с «Кайсериспором» (3:0). «Галатасарай» в этой встрече досрочно стал чемпионом лиги.

Турция — Суперлига . 36-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Осимхен – 27'     2:0 Йылмаз – 29'     3:0 Муслера – 88'    

«То, как вы празднуете чемпионство, показывает ваше человеческое лицо. Болельщики — это одно, но то, что делает клуб, — говорит о нём. Сегодняшние празднования чемпионства стали отражением всей истории сезона. То, что при счёте 2:0 они позволили вратарю пробить пенальти, — прекрасная демонстрация того, на каком уровне они находятся с точки зрения человечности», — приводит слова Моуринью Hurriyet.

Третий гол за «Галатасарай» забил голкипер клуба Фернандо Муслера, реализовав пенальти. Муслера выступает за клуб с 2011 года и покинет команду по окончании сезона.

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