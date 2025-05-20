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«Гол получился глупый». Дзюба высказался о поражении «Акрона» в матче с «Динамо»

«Гол получился глупый». Дзюба высказался о поражении «Акрона» в матче с «Динамо»
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Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба прокомментировал матч тольяттинской команды с московским «Динамо», который завершился победой бело-голубых со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16'     1:1 Галоян – 80'     2:1 Маухуб – 90+1'    

«Из хорошего: радует, что мы никогда не сдаёмся. Начали хорошо, могли и сами забить первыми, но нам очень не везло. Надо быть откровенными, «Динамо» реализовало свои моменты, а мы — нет. У них есть проблемы в защите и очень хорошая атака.

Серега Волков выдал матч жизни, тащил всё, но в концовке гол… нельзя пропускать такие мячи. Не знаю, от усталости это или отсутствия определенного опыта. Гол получился глупый: с аута, потеряли игроков и пропустили. Ещё и Маухуб! Я расстроен», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 29 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» после аналогичного количества матчей располагается на четвёртой строчке.

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