«Гол получился глупый». Дзюба высказался о поражении «Акрона» в матче с «Динамо»

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба прокомментировал матч тольяттинской команды с московским «Динамо», который завершился победой бело-голубых со счётом 2:1.

«Из хорошего: радует, что мы никогда не сдаёмся. Начали хорошо, могли и сами забить первыми, но нам очень не везло. Надо быть откровенными, «Динамо» реализовало свои моменты, а мы — нет. У них есть проблемы в защите и очень хорошая атака.

Серега Волков выдал матч жизни, тащил всё, но в концовке гол… нельзя пропускать такие мячи. Не знаю, от усталости это или отсутствия определенного опыта. Гол получился глупый: с аута, потеряли игроков и пропустили. Ещё и Маухуб! Я расстроен», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 29 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» после аналогичного количества матчей располагается на четвёртой строчке.