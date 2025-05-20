«Реал» намерен подписать звёздного игрока за € 100 млн — AS

Мадридский «Реал» планирует подписать звёздного игрока перед началом следующего сезона. Об этом сообщает журналист AS Хоакин Марото.

По информации источника, «сливочные» намерены подписать звёздного футболиста, чьё имя пока не разглашается, уже летом, после клубного чемпионата мира. Отмечается также, что цена игрока будет превышать € 100 млн.

Напомним, в текущем сезоне «Реал» дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Арсеналу». Также «сливочные» дошли до финалов Кубка и Суперкубка Испании, где проиграли каталонской «Барселоне». По итогам 37 туров мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.