Экс-жена Погребняка раскрыла, какие женщины нравятся футболисту

Мария Погребняк, блогер и бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, рассказала, какие девушки нравятся футболисту.

— Пашка Погребняк очень хороший парень, бывший мой муж.

— О, я вчера его видела с двумя престарелыми женщинами.

— Престарелыми? Это сколько лет?

— Да, ну как будто бы им уже давно за 49 лет. Они поднимались к столику в ресторане.

— Я поняла, что Павел Погребняк любит женщин постарше (улыбается), — сказала Погребняк в шоу «Сплетница» с Кариной Нигай.

Напомним, Павел и Мария были знакомы со школы и поженились в 2014 году, спустя девять лет пара развелась. У них есть трое совместных сыновей.