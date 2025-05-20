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Экс-жена Погребняка раскрыла, какие женщины нравятся футболисту

Экс-жена Погребняка раскрыла, какие женщины нравятся футболисту
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Мария Погребняк, блогер и бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, рассказала, какие девушки нравятся футболисту.

— Пашка Погребняк очень хороший парень, бывший мой муж.

— О, я вчера его видела с двумя престарелыми женщинами.
— Престарелыми? Это сколько лет?

— Да, ну как будто бы им уже давно за 49 лет. Они поднимались к столику в ресторане.
— Я поняла, что Павел Погребняк любит женщин постарше (улыбается), — сказала Погребняк в шоу «Сплетница» с Кариной Нигай.

Напомним, Павел и Мария были знакомы со школы и поженились в 2014 году, спустя девять лет пара развелась. У них есть трое совместных сыновей.

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