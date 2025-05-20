«Ливерпуль» установил антирекорд АПЛ среди досрочных чемпионов страны

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» (2:3) в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги. Таким образом, «красные» установили антирекорд АПЛ среди клубов, досрочно оформивших чемпионский титул. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «Ливерпуль» стал первой командой лиги, не сумевшей победить ни в одном из трёх матчей чемпионата Англии после досрочно оформленного чемпионства. Ранее мерсисайдцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), а также потерпели поражение во встрече с «Челси» (1:3).

Отметим, перед заключительным туром АПЛ в активе «Ливерпуля» 83 очка. «Арсенал», идущий на второй строчке, набрал 71 очко. В следующей встрече подопечные Арне Слота примут на домашнем стадионе «Кристал Пэлас».