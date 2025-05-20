Жозе Моуринью – о болельщиках: я бы тоже не пришёл на матч «Фенербахче» с «Эюпспором»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о слабом интересе болельщиков к последнем матчу команды «Эюпспором» (2:1) в 36-м туре чемпионата Турции.

«Атмосфера на стадионе изменилась, и я считаю это нормальным. Для болельщика такие игры не имеют мотивации. Потому что они не влияют на турнирную позицию. Если бы я был болельщиком, я бы тоже не пришёл на сегодняшний матч.

Сегодня мы играли матч чести. В соответствии с профессионализмом и честностью мы готовились к нему, чтобы победить. Наша цель — закончить сезон с максимально возможным количеством очков, оставить позади то разочарование, которое мы пережили, и добиться победы. И нам это удалось», — приводит слова Моуринью Hurriyet.

Досрочным чемпионом Турции стал «Галатасарай». «Фенербахче» занимает второе место.