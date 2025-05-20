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Де Брёйне не хочет играть за «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

Де Брёйне не хочет играть за «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что не собирается играть за английскую команду на клубном чемпионате мира. У 33-летнего бельгийца 30 июня истечет контракт с «Сити», после чего он уйдет из клуба.

«Я думаю, мне нужно позаботиться о себе, потому что если я получу травму на клубном чемпионате мира, что тогда? В этот момент никто не будет обо мне заботиться. Так что, скорее всего, я не сыграю на турнире. Хотя кто знает — может и сыграю», — приводит слова Де Брёйне ESPN.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. «Манчестер Сити» сыграет на групповом этапе с «Видадом» (Марокко), «Аль-Айном» (ОАЭ) и «Ювентусом» (Италия).

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