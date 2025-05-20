Аморим хотел уйти из «МЮ» спустя два месяца после назначения — ESPN

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим собирался уйти из клуба через два месяца после своего назначения. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, португальский специалист был настолько разочарован происходящим в клубе, что хотел покинуть свой пост в январе. Его отговорили от этого решения коллеги.

Аморим был назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда занимает 16-е место в английской Премьер-лиге.

«МЮ» сыграет в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт 21 мая в Бильбао. Ранее сообщалось, что Аморим не будет уволен из клуба в случае проигрыша.