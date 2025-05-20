Защитник «Байера» Жереми Фримпонг прошёл медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль»

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг близок к переходу в английский «Ливерпуль», сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По сведениям источника, футболист уже прошёл медицинский осмотр. Ранее сообщалось, что английский клуб уведомил «Байер» о выплате клаусулы в € 35 млн. С самим игроком уже договорились о контракте на пять лет.

24-летний нидерландец является воспитанником «Манчестер Сити», а за «Байер» выступает с января 2021 года, когда перешёл из «Селтика» за € 11 млн.

В этом сезоне Фримпонг забил пять голов и отдал 13 результативных передач в 53 матчах за клуб и сборную.

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