Голкипер «Реала» Лунин может перейти в «Астон Виллу» или «Галатасарай»

«Астон Вилла» и «Галатасарай» предлагают украинскому голкиперу «Реала» Андрею Лунину финансовые условия, выгоднее тех, которые он имеет в мадридском клубе, сообщает Defensa Central.

По данным источника, агент 26-летнего украинца Жорже Мендеш донёс до мадридского клуба информацию о двух предложениях по вратарю. Английский и турецкий клубы хотят подписать украинца и предлагают ему лучшие условия, чем те, что он имеет в мадридском клубе.

Отмечается, что Хаби Алонсо, который, по слухам, должен возглавить «Реал», уже проинформировали об этой ситуации. Испанский тренер выступает за то, чтобы оставить украинца в клубе.

Сейчас все решения относительно возможного трансфера будут отложены до завершения клубного чемпионата мира, который с 15 июня по 13 июля 2025 года пройдёт в США. Но в «Реале» чётко дали понять, что если Лунин захочет уйти, клуб не будет препятствовать этому.

Действующий контракт украинца со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

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