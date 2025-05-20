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Фабрицио Романо сообщил подробности по поводу сотрудничества Флика с «Барселоной»

Фабрицио Романо сообщил подробности по поводу сотрудничества Флика с «Барселоной»
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На этой неделе «Барселона» объявит о продлении контракта с главным тренером Ханс-Дитером Фликом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

У Флика был действующий контракт до 2026 года, однако стороны согласились продолжить сотрудничество ещё на год — до 2027-го.

«Барселона» в сезоне-2024/25 выиграла все внутренние турниры – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/2 финала, где уступила «Интеру» (3:3, 3:4). Ханс-Дитер Флик стал вторым немецким тренером, выигравшим испанскую Ла Лигу.

Ранее специалист работал со сборной Германии и мюнхенской «Баварией».

Эмоции игроков «Барселоны» после победы в чемпионате Испании

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