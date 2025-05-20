Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Один из главных талантов мирового футбола Флориан Вирц выбрал клуб для продолжения карьеры

Один из главных талантов мирового футбола Флориан Вирц выбрал клуб для продолжения карьеры
Комментарии

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц решил принять предложение «Баварии», сообщил журналист Саша Тавольери в своих соцсетях.

Отмечено, что о решении игрока уведомили «Манчестер Сити», который также претендовал на него. Теперь английский клуб рассматривает альтернативный вариант – Дани Ольмо из «Барселоны».

Также ранее была информация, что Вирца хочет подписать «Ливерпуль» и «Реал».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню

Материалы по теме
«Манчестер Сити» отказался от покупки Вирца из-за стоимости в € 300 млн — Мокбел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android