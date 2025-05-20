Один из главных талантов мирового футбола Флориан Вирц выбрал клуб для продолжения карьеры

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц решил принять предложение «Баварии», сообщил журналист Саша Тавольери в своих соцсетях.

Отмечено, что о решении игрока уведомили «Манчестер Сити», который также претендовал на него. Теперь английский клуб рассматривает альтернативный вариант – Дани Ольмо из «Барселоны».

Также ранее была информация, что Вирца хочет подписать «Ливерпуль» и «Реал».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню