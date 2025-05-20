Экс-тренер «Зенита» Луческу заявил, что покинул Украину из-за минуты молчания перед играми

Главный тренер сборной Румынии, работавший ранее в «Зените», «Шахтёре» и киевском «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что одной из причин его ухода из стана киевлян стали события в Украине.

— Какие новости от друзей, которых вы оставили в Украине? Поддерживаете ли вы связь с теми, кто там остался?

— У меня до сих пор очень хорошие отношения, особенно с представителями «Динамо» Киев, ведь это команда, которую я развивал, и это нормально – быть связанным с ней.

— И что вам говорят люди о том, какая сейчас ситуация в стране, и какое у них настроение?

— Понимаете, я вспоминаю, что одной из причин моего отъезда, было то, что я больше не мог выдержать ту минуту молчания перед матчами… Потому что перед глазами пролетала вся накопленная боль… Я видел все эти разрушенные здания. И ты спрашивал себя как обычный человек: для чего всё это? Ради чего? – сказал Луческу в подкасте Top Level.

Ранее стало известно, что Луческу отказался приезжать в Россию на юбилей «Зенита».

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