Гари Линекер высказался об уходе с BBC после скандального репоста в поддержку Палестины

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер объяснил причину своего ухода с BBC. Поводом стал репост в соцсетях видеозаписи с критикой израильских действий в секторе Газа.

Линекер опубликовал видео с речью канадско-палестинского юриста Дианы Будду, в котором та осуждала действия Израиля. Публикация принадлежала аккаунту Palestine Lobby, а в ролике использовалось изображение крысы — символа, который ранее ассоциировался с антисемитской пропагандой в нацистской Германии. Позднее телеведущий удалил пост.

«Футбол был частью моей жизни столько, сколько я себя помню — и на поле, и в студии. Мне действительно небезразличны как игра, так и моя работа на BBC, которой я посвятил много лет. Я бы никогда намеренно не публиковал ничего, что могло бы быть воспринято как антисемитизм — это полностью противоречит моим убеждениям. Но я признаю, что допустил ошибку и причинил боль многим людям. Мне искренне жаль. Считаю, что мой уход — это правильное и ответственное решение», — приводит слова Линекера BBC.