Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер высказался об уходе с BBC после скандального репоста в поддержку Палестины

Гари Линекер высказался об уходе с BBC после скандального репоста в поддержку Палестины
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер объяснил причину своего ухода с BBC. Поводом стал репост в соцсетях видеозаписи с критикой израильских действий в секторе Газа.

Линекер опубликовал видео с речью канадско-палестинского юриста Дианы Будду, в котором та осуждала действия Израиля. Публикация принадлежала аккаунту Palestine Lobby, а в ролике использовалось изображение крысы — символа, который ранее ассоциировался с антисемитской пропагандой в нацистской Германии. Позднее телеведущий удалил пост.

«Футбол был частью моей жизни столько, сколько я себя помню — и на поле, и в студии. Мне действительно небезразличны как игра, так и моя работа на BBC, которой я посвятил много лет. Я бы никогда намеренно не публиковал ничего, что могло бы быть воспринято как антисемитизм — это полностью противоречит моим убеждениям. Но я признаю, что допустил ошибку и причинил боль многим людям. Мне искренне жаль. Считаю, что мой уход — это правильное и ответственное решение», — приводит слова Линекера BBC.

Материалы по теме
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android