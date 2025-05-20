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Мирча Луческу рассказал о своём отношении к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку

Мирча Луческу рассказал о своём отношении к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку
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Главный тренер сборной Румынии, работавший ранее в «Зените», «Шахтёре» и киевском «Динамо» Мирча Луческу, рассказал, как он относится к тренеру петербуржцев Анатолию Тимощуку.

— Реакция украинской прессы на него была…

— Очень, очень жесткой.

— Он совершенно чётко позиционировал себя на стороне России.

— Он жил там. Для него было бы лучше вообще не вмешиваться, — сказал Луческу в подкасте Top Level.

Напомним, недавно стало известно, что в отношении Тимощука прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело.

Анатолий Тимощук уже длительное время является ассистентом главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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