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Ламин Ямаль получит в «Барселоне» номер, под которым играл Месси

Ламин Ямаль получит в «Барселоне» номер, под которым играл Месси
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль принял решение сменить игровой номер. Как сообщает Managing Barça, 17-летний футболист в следующем сезоне будет выступать под номером 10.

Ямаль сменит 19-й номер на легендарную «десятку», под которой за клуб ранее играли Лионель Месси, Роналдиньо и Диего Марадона. Сейчас номер принадлежит Ансу Фати.

Ожидается, что Ямаль получит номер после своего 18-летия — 13 июля.

Также сообщается, что испанец подпишет новый контракт с «Барсой» с отступными размере € 1 млрд.

Ямаль в нынешнем сезоне принял участие в 54 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

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