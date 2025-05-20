Марат Быстров рассказал, что Черчесов называл его Володькой

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым в национальной команде.

«Когда назначили Черчесова, я был рад. Хотелось поработать с человеком, у которого такое большое имя. Он был в 1/4 финала ЧМ-2018. Помню, как сильно я тогда болел за сборную России. Могли проходить хорватов. На

клубном уровне у него тоже были хорошие результаты. Было интересно посмотреть, как оно получится в Казахстане. Черчесов – хороший тренер со своим стилем общения.

Любил вспоминать, каким он был футболистом, как тренировал. Такое интересно послушать. А меня он называл Володькой. Видимо, это была шутка с отсылкой к Владимиру Быстрову», — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

На данный момент после увольнения из сборной Казахстана Черчесов остаётся без работы.

Полное интервью с Маратом Быстровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Шутки Черчесова