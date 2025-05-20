«Атлетико» презентовал новую форму — вдохновением для нее стал трек AC/DC

Мадридский «Атлетико» представил новый выездной комплект формы на следующий сезон, разработанный компанией Nike.
Основной цвет формы — тёмно-синий, а особое внимание привлекают молнии на спине, добавляющие динамики. Акценты выполнены в ярко-жёлтом цвете — он используется для логотипов клуба, Nike и спонсоров, придавая дизайну выразительность и характер.
Вдохновением для формы стал культовый трек Thunderstruck группы AC/DC, который звучит перед каждым матчем на стадионе «Метрополитано».
«Есть песни, которые ты не просто слышишь — ты их чувствуешь», — говорится в официальном пресс-релизе «Атлетико».
Фото: ФК «Атлетико»
Фото: ФК «Атлетико»