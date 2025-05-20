Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо принял решение по будущему Луки Модрича в «Реале»

Хаби Алонсо принял решение по будущему Луки Модрича в «Реале»
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский специалист Хаби Алонсо, который возглавит «Реал» накануне Клубного чемпионата мира, начал планировать трансферную кампанию в новом клубе, сообщает Marca.

В первую очередь новый наставник хотел бы сохранить в составе звёздного полузащитника Луку Модрича. У 39-летнего хорвата завершается контракт в июне 2025 года, и руководство «сливочных» приняло решение не продлевать с ним соглашение из-за солидного возраста.

По этой причине Алонсо попросил королевский клуб поменять своё решение и предложить Модричу новый контракт на один год. Сам футболист мечтает завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу» после чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

Чтобы остаться в Мадриде, Лука готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Алонсо надеется, что руководство прислушается к его мнению и договорится с именитым ветераном о продолжении сотрудничества до июня следующего года.

Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче

Материалы по теме
Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» ещё на один год — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android