Защитник «Спартака» Денисов высказался об удалении Бейла в матче с «Крыльями»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что Гленн Бейл из «Крыльев Советов» заслуженно был удалён в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Нидерландский футболист получил прямую красную карточку на десятой минуте встречи. Он ударил нападающего «Спартака» Пабло Солари в голень поднятой ногой, совершая подкат. Главный судья встречи Сергей Карасёв удалил Бейла после просмотра видеоповтора.

«Повторов не смотрел, я видел в игре удаление Гленна Бейла, мне кажется, что это фол, Миша Игнатов выходил один на один, следовательно, получилась красная», — приводит слова Денисова ТАСС.

Ранее стало известно, что Бейл приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).