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Защитник «Спартака» Денисов высказался об удалении Бейла в матче с «Крыльями»

Защитник «Спартака» Денисов высказался об удалении Бейла в матче с «Крыльями»
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что Гленн Бейл из «Крыльев Советов» заслуженно был удалён в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

Нидерландский футболист получил прямую красную карточку на десятой минуте встречи. Он ударил нападающего «Спартака» Пабло Солари в голень поднятой ногой, совершая подкат. Главный судья встречи Сергей Карасёв удалил Бейла после просмотра видеоповтора.

«Повторов не смотрел, я видел в игре удаление Гленна Бейла, мне кажется, что это фол, Миша Игнатов выходил один на один, следовательно, получилась красная», — приводит слова Денисова ТАСС.

Ранее стало известно, что Бейл приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

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