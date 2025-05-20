Защитник «Спартака» Денисов высказался об удалении Бейла в матче с «Крыльями»
Поделиться
Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что Гленн Бейл из «Крыльев Советов» заслуженно был удалён в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
Нидерландский футболист получил прямую красную карточку на десятой минуте встречи. Он ударил нападающего «Спартака» Пабло Солари в голень поднятой ногой, совершая подкат. Главный судья встречи Сергей Карасёв удалил Бейла после просмотра видеоповтора.
«Повторов не смотрел, я видел в игре удаление Гленна Бейла, мне кажется, что это фол, Миша Игнатов выходил один на один, следовательно, получилась красная», — приводит слова Денисова ТАСС.
Ранее стало известно, что Бейл приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2025
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:11
-
07:07
-
06:43
-
06:28
-
06:24
-
06:19
-
06:00
-
05:50
-
05:42
-
05:38
-
05:35
-
05:22
-
04:55
-
04:33
-
03:48
-
03:34
-
03:31
-
03:16
-
03:03
-
02:55
-
02:45
-
02:30
-
02:25
-
02:08
-
02:00
-
01:58
-
01:44
-
01:37
-
01:25
-
00:49
-
00:46
-
00:17