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Сын Роналду показал фото с первым трофеем за Португалию

Сын Роналду показал фото с первым трофеем за Португалию
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Криштиану Роналду-младший, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, поделился фотографией своего первого трофея за Португалию. Снимок опубликован на странице TCR в социальной сети Х.

Фото: страница TCR в соцсети X

Фото: страница TCR в соцсети X

14-летний футболист ранее впервые был вызван в сборную Португалии до 15 лет. Команда встречалась со сверстниками из Хорватии в финале международного турнира. Встреча закончилась победой португальцев со счётом 3:2. Криштиану-младший отличился на 13-й и 44-й минутах матча.

Ранее сообщалось об интересе к Роналду-младшему со стороны «Реала», за который выступал его отец. Мадридский клуб наблюдал за 14-летним футболистом во время его дебютной игры в составе юношеской сборной Португалии.

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