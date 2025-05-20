Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перемены в «Спартаке». «Динамо» хочет отомстить «Краснодару». Надежда «Зенита». ПЛН #101

Перемены в «Спартаке». «Динамо» хочет отомстить «Краснодару». Надежда «Зенита». ПЛН #101
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» представляет 101-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

В нашем чемпионате отгремел предпоследний тур. «Краснодар» и «Зенит» сохранили максимальную интригу перед финишем чемпионской гонки, «Динамо» собирается на неё сильно повлиять, «Спартак» завалил сезон и думает об очередных переменах, а в борьбе за выживание по-прежнему много интриг. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Розыгрыш в честь 100 выпусков подкаста

Телеграм-канал Андрея

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал нашего оператора Серёги

Аудиоверсия выпуска:

в Apple Podcasts
в «Яндекс.Музыке»
в «Звуке»
в плеере Podster

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
1:30 — Начинаем с «Краснодара». Один шаг для титула
8:00 — «Динамо» будет грызться
14:40 — «Зенит» еле-еле обыграл полуторный состав «Ростова»
22:10 — Обсуждаем борьбу за выживание
31:30 — Матч «Спартака» и его вылет из Кубка
38:30 — Что будет летом?
43:30 — Суперский гала-матч от ЦСКА
46:40 — Прощаемся

РПЛ совместно со Sportoner запускают фэнтези-платформу

Материалы по теме
Сборная 29-го тура РПЛ. Звезда «Зенита», юный лидер ЦСКА и неожиданный герой «Спартака»
Сборная 29-го тура РПЛ. Звезда «Зенита», юный лидер ЦСКА и неожиданный герой «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android