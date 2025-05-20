Перемены в «Спартаке». «Динамо» хочет отомстить «Краснодару». Надежда «Зенита». ПЛН #101

«Чемпионат» представляет 101-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
В нашем чемпионате отгремел предпоследний тур. «Краснодар» и «Зенит» сохранили максимальную интригу перед финишем чемпионской гонки, «Динамо» собирается на неё сильно повлиять, «Спартак» завалил сезон и думает об очередных переменах, а в борьбе за выживание по-прежнему много интриг. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
Розыгрыш в честь 100 выпусков подкаста
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Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
1:30 — Начинаем с «Краснодара». Один шаг для титула
8:00 — «Динамо» будет грызться
14:40 — «Зенит» еле-еле обыграл полуторный состав «Ростова»
22:10 — Обсуждаем борьбу за выживание
31:30 — Матч «Спартака» и его вылет из Кубка
38:30 — Что будет летом?
43:30 — Суперский гала-матч от ЦСКА
46:40 — Прощаемся
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