Перемены в «Спартаке». «Динамо» хочет отомстить «Краснодару». Надежда «Зенита». ПЛН #101

«Чемпионат» представляет 101-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

В нашем чемпионате отгремел предпоследний тур. «Краснодар» и «Зенит» сохранили максимальную интригу перед финишем чемпионской гонки, «Динамо» собирается на неё сильно повлиять, «Спартак» завалил сезон и думает об очередных переменах, а в борьбе за выживание по-прежнему много интриг. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Розыгрыш в честь 100 выпусков подкаста

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Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

1:30 — Начинаем с «Краснодара». Один шаг для титула

8:00 — «Динамо» будет грызться

14:40 — «Зенит» еле-еле обыграл полуторный состав «Ростова»

22:10 — Обсуждаем борьбу за выживание

31:30 — Матч «Спартака» и его вылет из Кубка

38:30 — Что будет летом?

43:30 — Суперский гала-матч от ЦСКА

46:40 — Прощаемся

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