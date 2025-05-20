Игрок «Локомотива» Ненахов: мы должны были забирать матч с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов считает, что железнодорожники должны были обыгрывать ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«После перерыва мы пропустили быстрый гол уже на 47-й минуте. Произошла отличная подача, а мы проиграли верх в центре штрафной. Наверное, этот мяч нас сбил с нашей игры. Нам пришлось чуть больше обороняться. ЦСКА по-футбольному почувствовал «кровь» и хотел сразу же забить второй гол.

Мы прижались к своим воротам, потеряли преимущество. Думаю, должны были забирать матч с ЦСКА, но во втором тайме армейцы играли лучше нас», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.