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Игрок «Локомотива» Ненахов: мы должны были забирать матч с ЦСКА

Игрок «Локомотива» Ненахов: мы должны были забирать матч с ЦСКА
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов считает, что железнодорожники должны были обыгрывать ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«После перерыва мы пропустили быстрый гол уже на 47-й минуте. Произошла отличная подача, а мы проиграли верх в центре штрафной. Наверное, этот мяч нас сбил с нашей игры. Нам пришлось чуть больше обороняться. ЦСКА по-футбольному почувствовал «кровь» и хотел сразу же забить второй гол.

Мы прижались к своим воротам, потеряли преимущество. Думаю, должны были забирать матч с ЦСКА, но во втором тайме армейцы играли лучше нас», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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