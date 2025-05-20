«Было важно победить». Игрок «Спартака» Денисов — о матче с «Крыльями Советов»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

«Выдохнули этой победой? Да, было важно победить, играли много футболистов, которые до этого не так часто принимали участие в матчах. Все хотели победить. Мы обычно готовились к матчу с «Крыльями Советов», ничего нового, несмотря на состав», — приводит слова Денисова ТАСС.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» занимают 10-е место. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч. В следующем туре РПЛ команда Деяна Станковича встретится с «Химками» (24 мая), а подопечные Осинькина — с «Факелом» (24 мая).