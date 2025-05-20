Экс‑тренер «Факела» Пятибратов: вызов в сборную России — аванс для Абдулкадырова

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов объяснил, почему защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров вошёл в расширенный состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

«Абдулкадыров — парень молодой, он только начал проявлять себя на высоком уровне. Видно, что у него есть задатки. Вызов в сборную — это аванс. Главный тренер хочет посмотреть, насколько он уже сейчас может оправдать доверие. Слава богу, что у нас есть конкуренция в сборной. Ребята хорошо себя проявляют», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.