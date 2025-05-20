Виллиан Роша: поздравил Вагнера с такой успешной карьерой, он настоящая легенда ЦСКА
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями от гала-матча в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о бывшем форварде армейцев Вагнере Лаве. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла Сборную европейских клубов. Счёт встречи — 5:1.
FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6' 2:0 Лав – 34' 2:1 Дрогба – 37' 3:1 Лав – 44' 4:1 Красич – 46' 5:1 Лав – 56'
«На 20-летии победы в Кубке УЕФА присутствовали большие легенды, было очень здорово быть рядом с такими звёздами. Сфотографировался с Дрогба, Вагнером, Даниэлем Карвальо, Дуду. Очень здорово находиться вместе с такими легендами! Я поздравил Вагнера с такой замечательной и очень успешной карьерой, с тем, что он стал настоящей легендой ЦСКА. Сказал, что очень счастлив за него», — сказал Роша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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