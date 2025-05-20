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Касильяс: я много раз играл с «Барсой», теперь кажется, что многие судьи вредили «Реалу»

Касильяс: я много раз играл с «Барсой», теперь кажется, что многие судьи вредили «Реалу»
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился размышлениями о судействе в матчах с «Барселоной», когда голкипер сам выступал в составе «сливочных».

«Я провёл много матчей против «Барселоны», и теперь мне начинает казаться, что многие судьи, назначенные на эти матчи, на самом деле вредили нам. Невероятно, что это произошло в XXI веке», — приводит слова Касильяса Madrid Zone.

Напомним, «Реал» подверг критике судей, назначенных на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной», который состоялся, 26 апреля. Перед указанной игрой телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором ошибок Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного в качестве главного арбитра. На предматчевой пресс-конференции Гонсалес Фуэртес (судья на VAR), высказываясь о ролике ТВ «Реала», сообщил, что судьи намерены принять более серьёзные меры в его отношении. После этого «Королевский клуб» сделал официальное заявление, назвав слова указанных рефери прискорбными и неуместными.

В текущем сезоне «Барселона» выиграла все официальные матчи с «Реалом». В Суперкубке Испании со счётом 5:2, в финале Кубка Испании (3:2) и дважды – в Ла Лиге (4:0, 4:3).

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