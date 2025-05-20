«Пропускал тренировки — не хватало денег на автобус». Марат Быстров — о детстве

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров поделился воспоминаниями из детства. Он рассказал о финансовых сложностях.

– В 15 лет я переехал с семьёй из Казахстана в Россию. Мы жили в посёлке Спасский, а заниматься футболом приходилось в Магнитогорске, который в 40 километрах. Иной раз домашние задания делал в автобусе. Хотя не всегда хватало денег, чтобы ехать на тренировку. Родители зарабатывали мало, а содержать нужно было и меня, и мою сестру. Не всегда находились деньги.

– Даже на автобус не хватало?

– Да. Бывало, пропускал и тренировки, и турниры. Другие ребята 1992 года рождения хотели скинуться, чтобы я поехал с ними, но я сказал, что не хочу так. Неудобно. Один момент запомнил на всю жизнь. Как сейчас помню: у нас в Спасском автобус проезжал в 6:50 утра, а следующий – в 9:00. Получалось, что второй поздно приходил. Мне в 10:00 уже надо было находиться на поле. Так что садился на первый автобус, приезжал к 8:00 и ждал. Однажды ранним утром мы с мамой шли к остановке. Это была зима, вокруг темно, но мама заметила на земле кучу монет, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.