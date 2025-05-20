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Шпилевский: контракт Александра Кокорина с «Арисом» рассчитан ещё на один сезон

Шпилевский: контракт Александра Кокорина с «Арисом» рассчитан ещё на один сезон
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что контракт нападающего команды Александра Кокорина с кипрским клубом рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

— ⁠У Кокорина вот‑вот истечёт срок контракта. Что дальше?
— ⁠Нет, у него контракт до конца сезона‑2025/2026, — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. Ранее российский нападающий играл за «Спартак», «Динамо», «Зенит» и «Фиорентину». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 30 матчей, забил 11 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в € 700 тыс.

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