Даниэль Парехо: Ямаль, забив на 20 голов меньше, в сумме даёт гораздо больше Мбаппе

Воспитанник мадридского «Реала» Даниэль Парехо, ныне выступающий за «Вильярреал», поделился мнением об игре 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, а также сравнил его влияние на команду с влиянием форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе не удивил меня как игрок, даже когда он забивает столько голов, сколько забил, что является безумием, но я понимаю футбол по-другому. Ламин Ямаль, забив, например, на 20 голов меньше, в сумме даёт гораздо больше. Да, гол — это то, благодаря чему вы выигрываете, но играть в футбол — это нечто другое.

Ламин — мальчик, которого коснулась волшебная палочка. Он кажется мне особенным парнем, у которого есть то, чего нет у других, — понимание игры. Удивительно, что в 17 лет он понимает всё таким образом», — приводит слова Парехо Mundo Deportivo.