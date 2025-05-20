Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров объяснил, почему ушёл в армию на старте футбольной карьеры.

– У вас получилось заиграть на высоком уровне далеко не с первого раза.

– В какой-то момент решил, что еду на просмотр в пермский «Октан» из Второй лиги. Если пойдёт, то останусь там играть, а если нет – и хватит уже с футболом. Неделю пробыл в клубе, ничего не получалось, и я уехал обратно. Просто взял повестку и ушёл в армию. Отзвонился родным, а потом отключил телефон и ни с кем не общался. Месяц-два пытался смириться.

– Депрессия?

– Может, и так. Понимал, что после армии мне будет уже 22 года. То есть без шансов попасть во Вторую лигу. Тем более она тогда был намного сильнее по уровню, чем сейчас. В таком возрасте после года простоя – уже всё. Боролся с собой, но принял ситуацию. Армия – это реально школа для мужчины. Она меня успокоила и дисциплинировала. Там всё по расписанию, за тебя уже всё продумали. Твоё слово значения не имеет. В такие моменты понимаешь, что в обычной жизни у тебя столько возможностей, столько выбора. Были тяжёлые ситуации, но мне армия зашла. Она закаляет. Дедовщина? Мне с ротой повезло. До сих пор общаемся с парнями, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.