Экс-тренер Тикнизяна: у Наира накипело, он проделывает очень много индивидуальной работы

Андрей Аксёнов, являющийся бывшим тренером футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна, поделился мыслями о будущем защитника в московском клубе. Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива».

«Мне тяжело говорить о будущем Тикнизяна в «Локомотиве». Я знаю Наира очень хорошо и знаю, что он всегда внимательно к себе относится и проделывает очень много работы, в том числе и индивидуальной. Я уверен, что Наир хорошо выкладывается на тренировках. Наверное, накипело, и он выдал. Но лучше доказывать не словами, а делами на поле. Однако нужно ждать игрового времени, чтобы доказать, что он действительно тот футболист, на которого рассчитывает «Локомотив», — сказал Аксёнов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.