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Гасилин: «Краснодар» сыграет вничью в последнем туре, а «Зенит» победит и станет чемпионом

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо», а также назвал команду, которая станет чемпионом страны.

«У «Динамо» очень большой атакующий потенциал. И мы видим, насколько игроки слушаются тренера Ролана Гусева. В этом плане мотивация будет. «Динамо» приедет побеждать «Краснодар». Нас ждёт очень интересный матч.

Я думаю, что «Динамо» будет биться. И «Краснодар» сыграет вничью. А вот «Зенит» победит и станет чемпионом», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В 30-м туре «Зенит» сыграет с «Ахматом». Все игры заключительного тура чемпионата России пройдут 24 мая.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 29 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 63 очками после 29 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 56 очков в 29 встречах.