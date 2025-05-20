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Игрок сборной Казахстана Быстров рассказал, как его карьеру запустил тренер «Челябинска»

Игрок сборной Казахстана Быстров рассказал, как его карьеру запустил тренер «Челябинска»
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Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров рассказал, как возобновил футбольную карьеру после армии.

– После дембеля я не гулял, а уже на следующий день пошёл устраиваться в МЧС. Там уже были знакомые. График – сутки через трое. Ну и играть по любителям в третьей лиге чисто для себя. Думал, 30 тысяч – зарплата в МЧС. Ещё 15 тысяч – в любительской лиге. Думал, будет под 50 тысяч, а для Магнитогорска это топ. Буквально четыре дня проходит, мы играем в Коркине – это под Челябинском. Кстати, оттуда родом хоккеист Панарин. А я так соскучился по большому футболу, вышел, забил. Оказалось, на матч приехали скауты из Челябинска. Там команда Второй лиги.

– Зачем?
– Смотреть парня из нашей команды Славу Баклана. Мне после матча сказали, что меня люди ждут, а я думал, что парни просто шутят. В тот день позвали в Челябинск и Славу, и меня. Без того разговора с Михаилом Григорьевичем [Шафигулиным] не было бы моей карьеры. Он до сих пор в команде как тренер-селекционер хотя, по сути, руководит «Челябинском». Нас пригласили на сборы, но я не хотел ехать.

– Почему?
– Я объяснил, что только-только с армии вернулся и иду работать в МЧС. Спустя время я узнал, что у Михаила Григорьевича такая же история – он тоже после армии попал в футбол. Возможно, увидел себя во мне. Я ему ответил, что подумаю. А у меня даже бутс не было толком. Решил, что, наверное, не буду пробовать, пойду работать, а в футболе уже нереально закрепиться. И тут мама: «Маратик, вспомни, сколько мы тебя возили, сколько ты труда вложил, сколько вставал с утра, а тут люди сами тебя зовут». В результате я передумал, и всё-таки поехал, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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