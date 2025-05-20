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Александр Мостовой: полностью на стороне Тикнизяна, его речь — крик души

Александр Мостовой: полностью на стороне Тикнизяна, его речь — крик души
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на резонансное высказывание защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из «Локомотива».

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«Речь Тикнизяна — крик души, но он по-своему прав. Он же задаёт вопрос: почему не играет? Он слабее? Думаю, вряд ли он слабее кого-то. Я видел его, он сильнее многих. Не стоит забывать, что он ещё и левоногий футболист, которых у нас не так много. Какая-то запутанная ситуация. В одно время Тикнизян считался одним из лучших по праву, потому что он это доказывал своей игрой. Я полностью на стороне Наира. Мы же деталей и нюансов не знаем, но по-футбольному Тикнизян — хороший футболист, у которого есть преимущество перед многими другими.

Я не понимаю, почему он мало играл. Скорее всего, это связано с личным характером. На примере Артёма Дзюбы мы можем в этом убедиться. Он же не просто так ушёл из «Локомотива». Разве он не пригодился бы такому «Локо»? Всегда бы пригодился. Что-то личное у кого-то», — сказал Мостовой в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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